Everton a prolongé sa série d’invincibilité face à Burnley, en difficulté en Premier League, à cinq matchs grâce à une victoire 2-0 au Hill Dickinson Stadium, la première des Toffees à domicile en 2026. Les partenaires d’Iliman Ndiaye, décisif, et Idrissa Gana Gueye se rapprochent un peu plus de l’Europe.

Un but avant la pause paraissait très improbable au départ, aucune des deux équipes ne se montrant dangereuse offensivement durant les 30 premières minutes. Cependant, peu après la demi-heure de jeu, Everton a réussi à prendre l’avantage. Un coup de James Garner a trouvé James Tarkowski, oublié par la défense de Burnley pour l’ouverture du score.

En maîtrise, Everton cherchait à faire le break. Et à l’heure de jeu, les locaux y sont parvenus grâce à leur premier tir cadré de la seconde période. Trouvé à l’entrée de la surface, Iliman Ndiaye adressait un excellent ballon à Kiernan Dewsbury-Hall, qui a lobé Dúbravka pour doubler la mise. 8e, Everton revient provisoirement à deux points de la sixième place et à cinq du 8e.

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