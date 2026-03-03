L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a tenu, ce mardi matin, une conférence de presse consacrée à la participation des médias sénégalais à la Coupe du Monde 2026. Face aux représentants des organes de presse, l’association a présenté de manière détaillée les modalités d’accréditation ainsi que les implications financières liées au déplacement.

Sur le plan administratif, l’ANPS a rappelé que toute demande d’accréditation devra être accompagnée d’une lettre officielle de l’organe de presse concerné. Celle-ci devra mentionner explicitement le nom du journaliste désigné et confirmer la prise en charge financière complète de son représentant, incluant le transport international et interne, l’hébergement, la restauration ainsi que les assurances. Le journaliste retenu devra par ailleurs disposer d’un compte FIFA Media actif et validé, condition préalable indispensable à toute procédure. Chaque média devra également verser une caution de 1 500 000 FCFA. Cette somme, intégrée aux frais d’hébergement, sera restituée à l’arrivée aux États-Unis, sous réserve du respect des engagements souscrits.

Il a été précisé qu’un seul code d’accréditation sera attribué par organe de presse. Au total, le Sénégal a obtenu 45 codes, répartis entre 35 pour la presse écrite et 10 pour les photographes. Au-delà des aspects administratifs, l’ANPS a levé le voile sur le budget prévisionnel du séjour, estimé à environ quarante jours, du 9 juin au 20 juillet 2026. Un camp de base sera installé dans le New Jersey, à proximité de New York, afin de faciliter les déplacements.

L’hébergement est évalué à 170 dollars par nuit, soit environ 7 000 dollars – près de 4 000 000 FCFA – pour l’ensemble du séjour. La restauration représenterait un budget d’environ 80 dollars par jour, soit près de 3 000 dollars (1 600 000 FCFA) pour quarante jours. Les transports internes sont estimés à environ 1 000 dollars (600 000 FCFA). À cela peut s’ajouter le déplacement vers Toronto, évalué entre 120 et 200 dollars aller-retour selon le mode de transport choisi.

Au total, le budget global prévisionnel, hors billet d’avion international, oscille entre 6 et 7 millions FCFA par journaliste, en plus de la caution exigée. Par cette communication anticipée, l’ANPS entend encadrer rigoureusement la couverture médiatique sénégalaise du Mondial 2026 et inviter les organes de presse à se préparer financièrement et administrativement à ce rendez-vous mondial.

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