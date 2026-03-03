Fort de sa belle victoire sur Fils de Tigre il y’a quelques semaines, Bou Siteu fera face prochainement au vétéran Ousmane Toucouleur le 2 mai 2026 à Paris dans la journée organisée par Ibrahima Faye de Beuz Productions.

Ousmane Toucouleur va sortir de sa retraite le temps d’un gala de lutte à Paris. Ancien lutteur qui s’est par ailleurs frotté à des noms connus tels que Tidiane Faye de Lansar ou Mbaye Diouf, Ousmane Toucouleur sera à l’affiche contre le Showman Bou Siteu le 2 mai.

Ce combat d’exhibition qui se déroulera dans la capitale française précèdera les chocs Moussa Ndoye v Gris 2 et Siteu v Gris Bordeaux qui sera le grand combat de cet événement.

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