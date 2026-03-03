La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a annoncé une contribution financière en faveur des 18 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 remportée par le Sénégal.

Dans un communiqué rendu public ce lundi en ce mois marqué à la fois par le Ramadan pour les musulmans et le Carême pour les chrétiens, la société nationale indique avoir décidé, « dans un élan de solidarité fidèle à son slogan “La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation” », d’apporter son appui à ces compatriotes.

Par le biais de la Fondation Lonase, la LONASE a ainsi débloqué une enveloppe globale de 18 millions de francs CFA, soit un million de francs CFA par supporter détenu. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement sénégalais pour soutenir les ressortissants concernés.

Sous la direction de son Directeur général, Dr Toussaint Manga, la LONASE affirme vouloir rester aux côtés des Sénégalais en situation de détresse, où qu’ils se trouvent. L’institution rappelle également que sa contribution au développement économique et social du pays s’est renforcée ces dernières années.

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