La finale de la Coupe d’Afrique des nations n’a pas fini de livrer ses prolongations. Si le Sénégal a soulevé le trophée sur le terrain, l’après-match continue de se jouer dans les couloirs des instances. Après l’emprisonnement de 18 supporters sénégalais à Rabat, un nouveau dossier agite désormais les sphères du football continental : le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, est visé par une procédure devant les instances de la Confédération Africaine de Football .

Selon une source fédérale, le dirigeant sénégalais ferait l’objet d’une plainte introduite par certains de ses homologues au sein de la CAF. En cause, des déclarations tenues à Bambey après la victoire du Sénégal, jugées offensantes ou déplacées par ses pairs. Ces derniers auraient saisi la commission de discipline afin que la situation soit examinée.

Toujours d’après nos informations, les tensions seraient également palpables entre Abdoulaye Fall et Fouzi Lekjaa, influent dirigeant du football continental. Une autre source proche de l’instance évoque un climat fortement dégradé entre les deux responsables, chacun ayant porté plainte contre l’autre. Des relations qui se seraient nettement détériorées depuis la finale, sur fond de rivalités internes.

Pour l’heure, la procédure suit son cours. Les sanctions encourues, en cas de décision défavorable, pourraient aller d’un simple avertissement à une suspension de toute activité liée au football.

Ce nouvel épisode intervient alors que le Sénégal tente toujours d’obtenir la libération de ses supporters détenus au Maroc. Sur le plan sportif comme institutionnel, la page de la CAN semble loin d’être tournée. Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair dans ce dossier aux répercussions potentiellement importantes pour la gouvernance du football sénégalais.

wiwsport.com