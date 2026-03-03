Dans un entretien accordé à Canal + ,le sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, a démenti les informations faisant état de supposés contacts avec l’Olympique de Marseille.

Ces derniers jours, certaines rumeurs évoquaient un intérêt du club marseillais et la possibilité que le technicien malien s’en soit servi pour renégocier son contrat avec la sélection nigériane. Des accusations que l’ancien défenseur rejette catégoriquement « Il y a des accusations fortes qui disent que je suis allé au Nigeria et que j’ai menti en disant que l’OM était intéressé par moi pour me servir de ça dans les négociations. À l’heure où l’on parle, je suis toujours sélectionneur du Nigeria. Il y a une négociation, parce que c’était prévu, mais je n’ai jamais été en contact avec l’OM ».

Éric Chelle précise également que si des discussions ont éventuellement eu lieu, elles auraient pu concerner son agent et non lui directement. « S’il y a eu des contacts avec mon agent, il faudrait lui demander »

🚨 "On m'accuse d'avoir menti en disant que l'OM était intéressé par moi pour renégocier mon contrat avec le Nigéria…" Éric Chelle dément tout contact avec l'Olympique de Marseille. #TDA pic.twitter.com/DkqkwcyxYj — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 2, 2026

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