La sélection nationale féminine de basketball entame ce soir sa préparation pour les prochains rendez-vous internationaux avec une première séance d’entraînement prévue à 21h, ouverte au public et à la presse au Stadium Marius Ndiaye.

Après les messieurs, place aux Lionnes qui, du 11au17 mars, disputeront les qualifications à la Coupe du Monde Féminine Allemagne 2026. Le Sénégal évoluera à San Juan (Porto Rico) dans un groupe composé de Porto Rico, des États-Unis, de l’Espagne, de la Nouvelle-Zélande et de l’Italie. Avec les États-Unis déjà qualifiés, trois autres équipes auront la chance de décrocher leur billet pour la compétition.

La liste des joueuses convoquées, publiée hier, permettra de suivre les premières impressions du staff technique et l’intégration des joueuses au sein du groupe. Cette première séance marque le début officiel des préparatifs pour cette échéance majeure.

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