Auteure d’un doublé face à la République démocratique du Congo (4-0) lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations féminine, Mama Diop s’est affirmée comme l’un des visages forts des Lionnes. Pour l’édition 2026, l’équipe nationale féminine entend aller plus loin et se dépasser, inspirée par le récent succès de l’équipe masculine championne d’Afrique

Qualifié pour sa troisième CAN féminine consécutive, le Sénégal confirme sa progression sur la scène africaine. « C’est un véritable indicateur de progrès. Se qualifier pour la troisième fois consécutive prouve que notre travail porte ses fruits. Tout ce que nous faisons au quotidien est récompensé, et cette qualification en est la preuve », confie l’attaquante dans une interview accordée à la Confédération of Africaine de Football.

Le triomphe des Lions, sacrés champions d’Afrique pour la deuxième fois, a eu un impact direct sur le groupe féminin. « Nous étions très heureuses pour eux. C’est une véritable fierté de voir l’équipe masculine sacrée championne d’Afrique pour la deuxième fois. Cela nous a donné un formidable élan. On dit que tous les regards sont tournés vers nous, et voir les garçons réussir nous pousse à viser la même reussite », explique-t-elle. Après deux éliminations en quarts de finale lors des précédentes éditions, l’objectif est désormais assumé. « Tout repose sur le travail acharné et la discipline. Lors des éditions précédentes, nous nous sommes arrêtées en quarts de finale. Cette fois-ci, nous voulons aller plus loin. L’objectif est clair de franchir cette étape, viser la finale et, pourquoi pas, décrocher notre qualification pour le plus grand événement mondial. C’est une ambition que nous partageons toutes au sein de l’équipe. »

La perspective de la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil nourrit les espoirs du groupe dirigé par Mame Moussa Cissé. « Absolument. C’est un objectif que nous partageons toutes. Atteindre les demi-finales pour se qualifier pour la Coupe du Monde est une priorité. Et pourquoi ne pas décrocher la toute première qualification de notre pays ? Ce serait un moment inoubliable pour nous et pour toute l’équipe », affirme Mama Diop.

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