La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball a publié la liste des 18 joueuses présélectionnées en vue du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde 2026, prévu du 11 au 17 mars prochain à Porto Rico (États-Unis). Pour cette première échéance majeure de l’année, le sélectionneur national Cheikh Sarr a choisi de s’appuyer sur un groupe largement inspiré de l’effectif qui avait disputé l’Afrobasket 2025.

Quatriemes de la dernière édition de l’Afrobasket, les Lionnes conservent l’ossature qui avait porté le Sénégal jusqu’aux demi-finales. Sur les 12 joueuses présentes lors de cette campagne continentale, seules Cierra Dillard, Khadidiatou Bigué Sarr et Madjiguène Sène manquent à l’appel dans cette présélection. Pour rappel, cette dernière avait intégré le groupe en remplacement de Sokhna Bintou Sylla, contrainte au forfait.

Le technicien sénégalais a toutefois choisi de ratissé large en convoquant 18 joueuses, mêlant cadres expérimentées et profils évoluant à l’étranger comme sur le plan local. Une manière d’élargir la concurrence tout en maintenant un noyau solide, déjà rompu aux joutes internationales.

La liste comprend : Victorine Thiaw (Tournefeuille Basket, France), Marie Diame (Roche Vendée Basket, France), Aminata Ndong (ASC Ville de Dakar, Sénégal), Léna Timera (Nice Cavigal Basket, France), Ndioma Kane (Zkk Cinkarna Celje, Slovénie), Aminata Tall (Presbyterian College, USA), Yacine Diop (APR Rwanda, Rwanda), Mathilde Aicha Diop (GDRAR, Portugal), Aminata Ly (Sporting Bkennaya, Liban), Sokhna Bintou Lo Sylla (Unicaja Mijas, Espagne), Fatou Pouye (CB Sevilla, Espagne), Sabou Gueye (Providence College, USA), Néné Awa Ndiaye (Rutgers University, USA), Fanta Gassama (CB Sevilla, Espagne), Khadija Faye (IDK Euskotren, Espagne), Sokhna Ndiaye (AS Montferrand Basket, France), Ndoumbé Mbodj (ASC Ville de Dakar, Sénégal) et Mame Khoudia Fall (ASC Ville de Dakar, Sénégal).

En complément, Ramatoulaye Sy (Jeanne d’Arc) et Codou Diop (GBA) sont invitées au stage de préparation. Le regroupement est fixé au 3 mars 2026 au stadium Marius Ndiaye, point de départ d’une préparation déterminante avant un tournoi qualificatif crucial pour les ambitions mondiales du Sénégal.

Entre continuité et ouverture, Cheikh Sarr pose ainsi les bases d’un groupe compétitif, avec l’ambition affichée de franchir un nouveau cap sur la scène internationale.

wiwsport.com