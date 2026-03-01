L’homme du moment en Europe a encore frappé. Grâce à un doublé de Bamba Dieng, Lorient accroche actuellement Auxerre en Ligue 1 (2-2).
Il n’y a absolument rien qui puisse arrêter Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. En état de grâce depuis plusieurs semaines, l’attaquant sénégalais vient de claquer un nouveau doublé avec Lorient. Face à l’AJ Auxerre ce dimanche, les Merlus sont revenus au score à deux reprises, à chaque fois grâce à l’ancien joueur de Diambars.
BAMBA DIENG 🔥🇸🇳#FCLAJA pic.twitter.com/dfIvfmxvxF
— 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) March 1, 2026
Bamba Dieng franchit la barre des 12 buts en 15 matchs cette saison.
ONZE BUTS SUR SES DIX DERNIERS MATCHS, BAMBA DIENG 😤🇸🇳#FCLAJA
— 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) March 1, 2026
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