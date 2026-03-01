Le score est sans appel (99-66), mais au-delà de l’écart, un chiffre résume à lui seul la physionomie de cette rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 : 23 pertes de balle pour Madagascar.

Face à une équipe sénégalaise agressive et disciplinée, les Malgaches ont constamment été mis sous pression. Résultat : près de deux fois plus de ballons égarés que les Lions (12). Un différentiel qui a pesé lourd, très lourd.

Une défense sénégalaise étouffante

Le Sénégal n’a pas seulement profité des erreurs adverses, il les a provoquées. Les Lions ont terminé la rencontre avec 14 interceptions, contre seulement 5 pour Madagascar. Chaque ligne de passe était contestée, chaque montée de balle perturbée.

Ces récupérations ont immédiatement été transformées en jeu rapide. En transition, le Sénégal a puni, encore et encore. Cette capacité à convertir les pertes adverses en points faciles explique en grande partie l’écart final de 33 unités.

Domination dans les détails

Au-delà des pertes de balle, les chiffres collectifs confirment la maîtrise sénégalaise :

• 48 rebonds contre 40

• 23 passes décisives contre 17

• 8 contres contre 3

Le Sénégal a dominé dans l’impact physique, dans la circulation du ballon et dans la protection du cercle. Malgré 17 fautes commises (contre 11 pour Madagascar), les Lions ont gardé le contrôle du rythme.

Le tournant du match

Dans une rencontre entre deux équipes battues lors de leur précédente sortie, la gestion du ballon était cruciale. Madagascar a cédé sous la pression. Le Sénégal, lui, a construit sa victoire sur l’intensité défensive et la rigueur.

Plus qu’un large succès, c’est une démonstration de maîtrise collective. Et s’il fallait retenir une statistique, ce serait celle-ci : 23 pertes de balle, autant d’occasions offertes à des Lions qui n’ont rien laissé passer.

wiwsport.com