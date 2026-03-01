Le Lion de Guédiawaye a donné son accord pour une confrontation en fin de saison face à Franc. Le lutteur des parcelles assainies a également donné son feu vert pour ce duel de feu que se disputent Mansour Ba et Baye Ndiaye de Albourakh Events.

Par appel téléphonique, Franc a participé à l’émission Taaru Lamb de ce samedi dont l’invité était Balla Gaye 2. Le tombeur de Tapha Tine a ainsi abordé son possible combat contre le Lion de Guédiawaye d’abord en ces termes. « Je suis un sportif et j’affronterai quiconque se présente devant moi. Je suis prêt pour tous les lutteurs mais j’ai un staff qu’il faut consulter » a-t-il indiqué.

Balla Gaye de le pousser dans ses derniers retranchements en rétorquant : « Tu as changé de discours aujourd’hui car tu étais plus virulent lors de tes dernières sorties. Je suis Balla Gaye 2 et je suis différent des adversaires que tu as battu. Si tu donnes ton accord, on signe le contrat pour un combat dans deux ou trois mois ».

Une réponse qui a eu le mérite de toucher l’orgueil de « Super Frank » qui réplique : « Tu avais emmené ton frère Ama Baldé et je t’avais dis que c’était ton tour. Simba, si tu es prêt je le suis aussi et je vais t’expédier comme les autres… » a martelé le lutteur des Parcelles Assainies.

Wiwsport.com