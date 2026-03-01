Invité ce samedi sur Albourakh TV, Balla Gaye 2 est pour la première fois revenu très longuement sur sa défaite contre Siteu. Il a par ailleurs affirmé qu’il ne se retirerait pas de l’arène avant de prendre sa revanche sur le phénomène de Lansar.

La défaite subie en juillet 2025 devant Siteu est sans doute l’une des défaites les plus difficiles à accepter pour Balla Gaye 2. Alors que ce combat était une revanche par procuration du duel Yékini v Balla Gaye 2, le Lion de Guédiawaye livre beaucoup de secrets de cette confrontation.

« À une semaine du combat j’étais en pleine forme mais ensuite il s’est passé ce qui s’est passé le jour du combat. La lutte à ses réalités et c’est comme ça. Je peux le dire aujourd’hui, J’ai été atteint mystiquement et je ne me reconnaissais plus alors que j’étais au top physiquement à une semaine du combat » a-t-il révélé.

Preuve que le Lion de Guédiawaye a encore du mal à avaler la pilule, BG2 a fait savoir qu’il avait refusé de se présenter au face à face d’après combat pour éviter une « humiliation » préméditée par le camp de Siteu.

« Ils voulaient m’humilier alors que je ne suis pas un homme qu’on humilie. J’ai entendu qu’ils voulaient m’offrir en cadeau une natte de prière et un exemplaire du coran pour écorcher mon image. J’ai donc déjoué leur plan (…) » a indiqué BG2 qui assure qu’il prendra sa revanche sur le phénomène de Lansar.

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