Sans vraiment briller, Al-Nassr a assuré l’essentiel sur la pelouse d’Al-Fayha (1-3), ce samedi soir lors de la 24e journée de Saudi Pro League, avec notamment un but de Sadio Mane.

Intraitable depuis le début d’année (11 victoires d’affilée avant ce match), Al-Nassr s’est imposée dans la douleur samedi contre Al-Fayha dans le cadre de la 24e journée de Saudi Pro League (1-3). Et pourtant, ce sont les locaux qui ont été les premiers à ouvrir la marque, grâce à un but contre son camp d’Abdulelah Al-Amri (45e+2), venant concrétiser une solide première période du 12e du Championnat saoudien. Ces derniers ont ensuite résisté pendant de longues minutes mais ils ont fini par craquer.

En forme, à l’image de son équipe, Sadio Mane a sonné la révolte d’Al-Nassr à l’entrée du dernier quart d’heure. L’attaquant sénégalais a parfaitement coupé un bon centre de Kingsley Coman pour égaliser (72e) et inscrire son dixième but de la saison. Les Jaune ont pu dérouler, d’abord par un csc de Orlando Mosquera (80e) puis un but d’Abdullah Al-Hamdan (85e). Avec cette victoire, Al-Nassr reprend son trône avec deux points d’avance sur Al-Ahli (2e, 59 points) et trois sur Al-Hilal (3e, 58 points).

هدف! ⚽️🔥

ساديو ماني يعيد النصر إلى المباراة ويسجل هدف التعادل في مرمى الفيحاء 🚀#الفيحاء_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/cPytxpdMLa — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 28, 2026

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