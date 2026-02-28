La 17e journée de Ligue 2 a été marquée par les victoires de Diambars et de l’AS Douanes qui sont à égalité en tête du championnat après les rencontres de ce samedi.

Vingt-huit (28) points pour les deux leaders du championnat Diambars et AS Douanes. Les deux équipes se sont respectivement imposées face à Jamono Fatick (1-0) et Niarry Tally (1-2).

Dans l’autre rencontre qui opposait ce samedi Guelwaars Fatick à la lanterne rouge Amitié FC, ce sont les Fatickois qui ont remporté les trois points de la victoire infligeant ainsi aux Thiéssois une neuvième défaite en championnat. Amitié FC est donc bon dernier de Ligue 2 alors que son adversaire du jour est provisoirement dixième (10e).

L’autre relégable Port s’est donné de l’air en battant Oslo FA sur le score de 2-0. Avec dix-sept points au compteur, Port n’est qu’à un point de sortir de la zone rouge.

Résultats

Port 2-0 Oslo FA

Diambars 1-0 Jamono Fatick

NGB 1-2 As Douanes

Guelwaars Fatick 2-1 Amitié FC

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