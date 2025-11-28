Le Sénégal poursuit sa belle aventure au tournoi scolaire U15 de l’UFOA-A. Opposés ce matin à la Gambie en demi-finale, les Lionceaux se sont imposés par un but à zéro au terme d’un match. Une victoire qui offre au Sénégal son billet pour la grande finale.

Les joueurs d’Ousmane Diop avaient terminé la phase de groupes à égalité de points avec la Guinée, validant leur place dans le dernier carré après une large victoire face au Liberia et un nul devant la Guinée Bissau. La Gambie, elle, avait dominé sa poule sans concéder le moindre but, ce qui rendait ce choc particulièrement attendu dans la sous-région.

Les Lionceaux ont su répondre présents dans cette rencontre en trouvant l’ouverture et en gérant leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette courte mais précieuse victoire, le Sénégal décroche son ticket pour la finale et attend désormais le vainqueur de l’autre demi-finale entre la Guinée et la Mauritanie.

Le vainqueur de cette édition représentera la zone WAFU-A lors du prochain Championnat d’Afrique des écoles, une compétition où le Sénégal avait atteint la finale lors de la dernière édition du tournoi scolaire continental. Une performance que les Lionceaux espèrent bien dépasser cette année. Le Sénégal est en finale et n’est plus qu’à un match du titre.

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