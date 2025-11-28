Le Sénégal remporte le tournoi scolaire de la zone UFOA-A et décroche sa qualification pour le prochain Championnat d’Afrique des écoles.

Les Lionceaux se sont imposés en finale face à la Guinée après un match disputé et équilibré. Le score est resté nul et vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire, mais le Sénégal a su faire la différence lors de la séance des tirs au but, s’imposant 5-4 et validant ainsi son billet pour le tournoi continental.

Après avoir terminé les phases de groupes avec une attaque performante et une défense solide, les Lionceaux dirigés par Ousmane Diop avaient validé leur billet pour la finale grâce à une courte victoire en demi-finale contre la Gambie (1-0). La confrontation avec la Guinée promettait d’être serrée et elle a tenu toutes ses promesses, mais l’expérience et la maîtrise des jeunes Sénégalais ont fait la différence aux moments décisifs. Comme l’année précédente, le Sénégal représentera la zone UFOA-A au prochain Championnat d’Afrique scolaire africain.

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