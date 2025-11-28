Après une première journée marquée par la Welcome Competition, qui a permis aux cavaliers de prendre leurs repères sur la carrière du CEDIA, l’heure est désormais aux choses sérieuses pour cette finale du FEI Jumping World Challenge.

Ce vendredi, deux tours qualificatifs décisifs sont au programme. Ils permettront d’identifier les premiers favoris avant l’ultime bataille pour le titre.

Première qualification : obstacles à 115 cm

Cette épreuve, disputée en Table A, un parcours au chronomètre, repose sur un principe simple :

• En cas d’égalité de pénalités, les concurrents sont départagés selon leur temps de parcours.

• Le ordre de départ reste inchangé : les cavaliers conservent le tirage effectué lors de la Welcome Competition.

Une première manche où vitesse, précision et sang-froid seront essentiels pour prendre une avance psychologique sur le reste du peloton.

Deuxième qualification : obstacles à 120 cm

Cette seconde épreuve se disputera également en Table A au chronomètre, mais avec une nuance importante :

• En cas d’égalité de pénalités pour la première place, un jump-off (barrage) sera organisé, toujours contre la montre.

• Pour les autres positions, les athlètes seront classés selon leurs pénalités et leur temps réalisés lors du premier tour.

• Le ordre de départ sera inversé par rapport au classement de la première qualification. Les meilleurs partiront donc en dernier.

Une configuration plus tactique, où il faudra à la fois assurer un sans-faute et gérer la pression d’un peloton qui se resserre.

wiwsport.com