Titulaire avec le FC Metz contre le Stade Rennais, ce vendredi en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Cheikh Tidiane Sabaly n’est pas allé au bout de sa rencontre. L’ailier sénégalais est sorti sur blessure dès la première période.

À moins d’un mois de la Coupe d’Afrique des Nations, Cheikh Tidiane Sabaly a été contraint de céder sa place pour blessure lors du match d’ouverture de la 14e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et le Stade Rennais, ce vendredi. L’ailier messin de 26 ans a dû être remplacé dès la 19e minute de jeu par Asoro.

En attendant de connaître l’exactitude de la blessure, Pape Thiaw croise sans doute déjà les doigts pour l’un de ses jokers. Pas encore un titulaire dans l’esprit du sélectionneur, Sabaly (10 sélections, 1 but, 3 passes décisives) a souvent profité de son temps de jeu pour se montrer en évidence avec les Lions.

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