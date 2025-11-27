Le Sénégal s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi scolaire U15 de l’UFOA-A après une phase de groupes globalement maîtrisée.

Les Lionceaux ont débuté la journée par un match nul et vierge face à la Guinée lors de la rencontre matinale disputée à 9h. Pour leur deuxième sortie, programmée à 11h, ils ont largement dominé le Liberia en s’imposant par sept buts à zéro, validant ainsi leur place dans le dernier carré.

Dans la poule A, la Gambie a réalisé un parcours sans faute. Les jeunes Scorpions ont d’abord battu la Guinée-Bissau par deux buts à zéro avant de surclasser la Mauritanie par cinq buts à zéro. La Mauritanie, qui s’était imposée deux à un face à la Guinée-Bissau, termine deuxième de la poule, tandis que la Guinée-Bissau est éliminée.

Au classement final, la Gambie termine en tête de son groupe avec six points, suivie de la Mauritanie avec trois points. Dans la poule B, la Guinée et le Sénégal terminent avec quatre points chacun. La Guinée prend toutefois la première place à la différence de buts. Le Liberia ferme la marche avec zéro point et quitte la compétition.

Ces résultats offrent une demi-finale très attendue entre le Sénégal et la Gambie, un véritable classique de la sous-région. L’autre rencontre opposera la Guinée à la Mauritanie.

wiwsport.com