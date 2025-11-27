Si tout se passe comme prévu dans son rétablissement, Habib Diarra devrait bel et bien participer à la CAN 2025 avec les Lions. Sunderland ne devrait pas poser son veto sur la convocation de son milieu de terrain sénégalais qu’il faudra néanmoins gérer très soigneusement une en sélection.

Opéré d’une blessure à l’aine depuis le 22 septembre dernier, Habib Diarra est dans la dernière ligne droite de sa longue convalescence. Sauf rechute, le milieu de terrain de Sunderland devrait reprendre l’entraînement partiel au tout début de la deuxième semaine du mois de décembre. Une semaine entière à s’entraîner lui suffira alors pour espérer retrouver la compétition. Ainsi, le joueur de 21 ans devrait bel et bien être convoqué par Pape Thiaw pour la CAN 2025 (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026).

Sunderland prône le dialogue pour mieux gérer son retour

Club de Premier League susceptible d’être le plus impacté par cette CAN, Sunderland ne devrait pas se cacher derrière cette situation et de la longue blessure de l’ancien capitaine de Strasbourg pour bloquer ce dernier. Les Black Cats ne mettront aucun veto sur la libération de Diarra. Toutefois, c’est un retour à la compétition que les pensionnaires du Stadium of Light souhaitent manager soigneusement. En conférence de presse ce jeudi, leur entraîneur Régis Le Bris a partagé son souhait de dialoguer avec la FSF.

« Ces discussions sont déjà en cours », confie le technicien français. « Flo (Ghisolfi, directeur ssportif de Sunderland) est en contact avec les équipes nationales. Des conversations sont toujours en cours. C’est un processus de rééducation pour Habib, et nous essayons de gérer la situation entre le club et la sélection, non pas en privilégiant les intérêts des uns ou des autres. Il est évident que les joueurs aiment jouer pour leur équipe nationale, mais ils savent aussi qu’il est important de jouer pour leur club. Il faut donc trouver un équilibre. »

« Je pense que nous pouvons trouver le bon équilibre grâce au dialogue, et c’est un travail constant avec Flo. Il est en contact avec tout le monde. Chacun a ses propres intérêts, surtout lorsqu’on est en équipe nationale. C’est une période courte, il faut donc avoir ses meilleurs joueurs disponibles, mais au final, c’est une question d’équilibre. » Le message est passé. En tout cas, il est évident que les staff médical et technique de l’Equipe Nationale du Sénégal ne prendront le moindre risque avec Habib Diarra qui ne devrait pas jouer les premiers matchs à la CAN.

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