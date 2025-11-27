Entrée en lice manquée pour le Sénégal dans les championnats du monde de handball féminin 2025. Battues par une équipe hongroise très dynamique (26 – 17), les Lionnes devront vite se remobiliser avant leur prochain match, prévu samedi contre la Suisse.

Les lionnes ont perdu leur premier match face à la Hongrie 26-17 (Mtps 10-07). Avec 9 buts d’écart, Les filles de Yacine Messaoudi ont livré un match épique face à l’un des pays sérieux prétendant pour le titre de champion du monde.

Dans l’autre rencontre du groupe des Lionnes, la Suisse a réalisé une démonstration contre l’Iran (34 – 9). Les Suissesses soignent ainsi leur entrée dans la compétition.

D’ailleurs, la Suisse qui sort d’un beau succès face à l’Iran sera le prochain adversaire du Sénégal. Un match prévu ce samedi à 17H00 et qui s’annonce déterminant pour la suite du tournoi.

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