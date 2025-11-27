La blessure d’Assane Diao évolue positivement. L’attaquant sénégalais de Como est même attendu à l’entraînement en début de semaine prochaine.

Forfait avec l’Equipe Nationale du Sénégal pendant la trêve internationale de novembre, Assane Diao a fait couler beaucoup d’encre entre le pays de la Terranga et l’Italie, son club et la sélection souhaitant jeter la responsabilité sur l’un être et l’autre concernant la blessure du jeune joueur. Si sa présence à la CAN 2025 au Maroc reste un sujet assez délicat l’attaquant de 20 ans est déjà proche du retour.

« Assane Diao reprendra l’entraînement le 1er décembre. Ensuite, on verra », a précisé Cesc Fàbregas en conférence de presse ce jeudi. Si tout se passe bien, l’ancien joueur du Real Betis pourrait alors retrouver la compétition avec son club lors du match contre l’Inter Milan, le 6 décembre prochain, ou un peu plus tard contre l’AS Roma, le 15, à moins qu’il ne soit déjà en regroupement avec les Lions…

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