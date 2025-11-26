Diamniadio, l’une des villes hôtes des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, s’apprête à accueillir un événement test majeur : la finale du FEI World Jumping Challenge 2025. Une compétition prestigieuse qui réunit des cavaliers venus du monde entier.

C’est une première pour le Sénégal, et seulement la cinquième fois qu’une finale de cette envergure se tient en Afrique, sur un total de dix-huit éditions.

Cette attribution est perçue comme un signal fort pour les sports équestres sénégalais. Le président de la Fédération sénégalaise des sports équestres et coordonnateur des JOJ 2026, Ibrahima Wade, s’en est félicité après le tirage au sort tenu mardi au Centre Équestre de Diamniadio. Selon lui, « les sports équestres se portent bien au Sénégal, la preuve : nous organisons ce type d’événement ».

Il a également salué la confiance accordée par la Fédération Équestre Internationale (FEI) au pays : « Je me réjouis de la confiance que la Fédération équestre internationale a faite à notre pays en nous confiant l’organisation de la 18ᵉ édition de la finale du World Jumping Challenge FEI 2025. C’est un honneur et une responsabilité d’accueillir les cavaliers. Cet événement s’inscrit dans le cadre des JOJ 2026. »

Le site de compétition, la carrière de la Gendarmerie nationale, a reçu les éloges des représentants de la FEI présents à Dakar. Cette infrastructure, conforme aux standards internationaux, servira également de lieu de compétition pour les épreuves d’équitation des JOJ 2026.

16 cavaliers pour cette édition

Initialement annoncée avec 19 participants, la finale accueillera finalement 16 cavaliers, venus de 13 pays différents dont deux représentants du Sénégal : Elimane Sarr et Arnaud Rosière. Le tirage au sort effectué mardi leur a permis de découvrir les chevaux avec lesquels ils évolueront durant les différentes épreuves.

Les cavaliers entreront en piste dès ce mercredi pour des séances d’entraînement. Les tours qualificatifs se dérouleront jeudi et vendredi, avant la grande finale programmée ce dimanche.

Cette première organisation au Sénégal marque une étape importante dans la montée en puissance du pays à l’approche des JOJ 2026, avec Diamniadio qui se positionne progressivement comme l’un des nouveaux hubs sportifs du continent.

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