Le Sénégal est champion d’Afrique ! La paire sénégalaise Ciré Lamine Kane – Mohamed Lamine Sow a offert au pays un titre historique en remportant l’or en doublettes lors de la CAN de pétanque 2025 à Nouakchott.

Mardi, Cire Lamine Kane et Mouhamadou Lamine Sow ont offert au Sénégal sa première couronne continentale en doublettes. Une performance obtenue au terme d’une finale disputée face au pays hôte, la Mauritanie, battue 13 à 9.Un succès d’autant plus remarquable que la Mauritanie reste très reconnue pour sa qualité de jeu, et son agressivité dans les compétitions africaines.

Avec cette nouvelle médaille d’or, ajoutée au titre remporté en triplettes deux ans plus tôt au Maroc, le Sénégal confirme sa montée en puissance et son ambition de dominer durablement la pétanque africaine.

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