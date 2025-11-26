L’arbitre internationale marocaine Bouchra Karboubi a annoncé son retrait définitif des terrains dans une lettre adressée au président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF)Fouzi Lekjaa. Une décision lourde, motivée, selon elle, par des pratiques internes qui auraient freiné sa progression et mis un terme prématuré à une carrière longue de 25 ans.

Dans ce courrier au ton solennel, Karboubi rend d’abord hommage au soutien institutionnel accordé au sport marocain. Elle rappelle « l’attention particulière » portée par le Roi Mohammed VI au développement du sport, notamment féminin, une vision que Fouzi Lekjaa « met en œuvre avec détermination ». L’arbitre affirme avoir été honorée de représenter le Maroc dans de nombreuses compétitions internationales« J’ai représenté mon pays du mieux possible… fière de voir le nom du Royaume chérifien présent sur les différentes scènes continentales et mondiales », rapporte Le360 Sport.

Cependant, derrière cette reconnaissance se cache un profond malaise. Karboubi dénonce dans sa lettre « des pratiques émanant du directeur de la Direction technique nationale de l’arbitrage et de ses membres ». Ces agissements auraient, selon elle « perturbé sa trajectoire, terni ses réalisations » et finalement « anéanti tout un projet ». Une situation qui l’a poussée à prendre la décision radicale de mettre fin à une carrière qu’elle décrit comme « 25 ans de sacrifice, de passion et de dévouement ».

Cette annonce intervient quelques heures après la publication de la liste des arbitres marocains retenus pour officier lors de la CAN 2025, que le Maroc accueillera. Un rendez-vous continental auquel Karboubi, pourtant l’une des arbitres les plus en vue du continent, ne figure pas. Un contexte qui a renforcé les interrogations et amplifié l’impact de sa déclaration. Pour l’heure, la Direction technique nationale de l’arbitrage n’a pas commenté ces accusations, laissant place à de nombreuses spéculations sur les tensions internes au sein de l’arbitrage marocain.

wiwsport.com