Aliou Cissé, actuel sélectionneur de la Libye et ancien entraîneur du Sénégal a fait le point sur ses favoris pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Fidèle à ses racines, il n’a pas caché son attachement au Sénégal.

« J’espère que ce sera avec le Sénégal, parce que je viens du Sénégal et tout mon cœur est avec cette équipe », a déclaré Cissé, avant de préciser : « À part le Sénégal, il y a beaucoup d’équipes capables de gagner cette CAN. Je pense notamment au Maroc, au Sénégal bien sûr, mais aussi à l’Algérie, à l’Égypte et au Nigeria », a déclaré l’actuel sélectionneur de la Libye, au micro d’AFRICAFOOTUNITED en marge des barrages de la Coupe d’Arabe, où son équipe a été battue par la Palestine aux tirs au but et qui manque ainsi la phase finale de la Coupe Arabe, qui aura lieu à partir du 1er décembre au Qatar avec la participation de 16 équipes arabes.

Pour le technicien sénégalais, la CAN reste un tournoi imprévisible : « Dans une Coupe d’Afrique, on ne peut pas dire exactement qui va la gagner. Contrairement à une Coupe du Monde où l’on peut faire des pronostics, ici c’est très compliqué. Il y aura toujours des surprises », ajoute-t-il avec humour.

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