Comme lors de la finale de Supercoupe d’Europe, Pape Matar Sarr sera titulaire pour le choc de Ligue des Champions entre le PSG et Tottenham ce mercredi soir au Parc des Princes. En revanche, le néo-international Ibrahim Mbaye va débuter la rencontre sur le banc des remplaçants.

Balayé par Arsenal en Championnat ce week-end (4-1), Tottenham aura la lourde de tâche de relever la tête via la Ligue des Champions. Ce mercredi, dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue, les Spurs se déplacent au Parc des Princes pour défier une équipe du Paris Saint-Germain qui veut, de son côté, se reprendre de sa défaite contre le Bayern Munich (1-2), lors de la précédente journée.

Pour cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leur choix. Si Thomas Frank a décidé de remettre une défense à cinq, comme lors de la défaite aux tirs but en finale de Supercoupe en début de saison, avec, notamment, Pape Matar Sarr comme titulaire au milieu de terrain, Luis Enrique ne compose pas avec Ibrahim Mbaye. Le néo-international sénégalais va en effet commencer sur le banc des remplaçants.

Your Spurs XI in Paris 👊 pic.twitter.com/uykl4iipKC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2025

wiwsport.com