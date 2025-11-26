L’AS Monaco a laissé échapper une précieuse occasion de faire un grand pas vers les barrages de Ligue des Champions. Les partenaires de Lamine Camara n’ont pu faire mieux qu’un nul à Limassol face au Pafos FC (2-2), ce mercredi. Un résultat frustrant qui ne fait pas les affaires des Monégasques, alors que les Chypriotes continuent de surprendre pour la première participation en C1.

L’AS Monaco peut s’en vouloir. Ce mercredi lors de la 5e journée de la phase de ligue de Ligue des Champions, l’ASM, qui a consommé 3 000 kilomètres pour arriver dans la capitale de Chypre, Limassol, a concédé le match nul (2-2) sur la pelouse des Chypriotes de Pafos. Bousculés, surtout dans le dernier quart d’heure, les hommes de Sebastian Pocognoli auraient même pu subir un résultat beaucoup plus décevant dans la dernière seconde du match si l’arbitre avait consulté la VAR sur cette main évidente de Denis Zakaria sur le dernier ballon.

Pourtant, la partie avait parfaitement débuté pour Monaco, avec le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara souvent à la baguette. Mis sur orbite en première période par des buts de Takumi Minamino (5e) et Folarin Balogun (26e), les Monégasques ont longtemps mené. Mais, par deux fois, ils ont vu la surprise chypriote revenir dans la partie, d’abord grâce au vétéran brésilien David Luiz (18e) avant l’égalisation du 2-2 signée Mohammed Salisu contre son camp (88e). Un score logique qui ne fait pas totalement les affaires du Club de la Principauté.

Monaco ne compte qu’une seule victoire dans la compétition, et enchaîne un troisième match sans succès, toutes compétitions confondues.

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