La finale du FEI Jumping World Challenge 2025 démarre ce jeudi à Diamniadio, avec 16 cavaliers représentant 13 pays. Le Sénégal, pays hôte, compte deux représentants, tout comme l’Afrique du Sud et la République dominicaine, pour cette compétition internationale qui s’annonce particulièrement relevée.

Tous les cavaliers engagés se sont qualifiés à travers les challenges nationaux organisés dans leurs pays. Le FEI World Challenge vise à offrir une opportunité unique aux athlètes qui, faute de moyens ou de proximité géographique, ne peuvent participer aux compétitions internationales classiques. Ce format « hybride » sert ainsi de pont entre les concours nationaux et le premier niveau international, contribuant au développement de la discipline dans les différentes fédérations.

À Dakar, les finalistes évolueront sur des chevaux attribués par tirage au sort à leur arrivée, conformément au règlement de la FEI.

Liste des 16 cavaliers engagés

(Nom – Pays – Cheval)

1. Olivia Garton – Afrique du Sud – Dubai

2. Divan Bosman – Afrique du Sud – Dexter

3. Gregori Jesus – République dominicaine – Easy de Sciotto

4. Santo Rodriguez – République dominicaine – For Clan

5. Arnaud Rosière – Sénégal – Barentin

6. Elimane A.G. Sarr – Sénégal – Crazy Horse Boop

7. Mathias C. Casal – Bolivie – Elite Longane

8. William Carvalho – Costa Rica – Villeroy

9. Arian S. Nagra – Inde – Flamme de Noé

10. Ebrahim Eshmoil – Iran – Power

11. Kira Zapolskikh – Porto Rico – Figaro

12. Ellouze Ghazi – Tunisie – Eloise

13. Diego Alonso Acosta – Uruguay – Palamino

14. Akbar Sharipov – Ouzbékistan – Haribo

15. Cerys Lillie – Zambie – Atipix

16. Brooke Cuthbert – Zimbabwe – Elvita

Les chevaux proviennent d’écuries sénégalaises, notamment Hann Marinas, Poney Club de Hann, ASFA, Racing Club de Hann et Horse Jumping Academy. Ils sont âgés de 8 à 15 ans.

Le président de la Fédération sénégalaise des sports équestres, Ibrahima Wade, s’est félicité de la tenue de cet événement : « C’est un moment important et nous sommes particulièrement fiers de l’accueillir. Très heureux de travailler avec toutes les équipes, les propriétaires et le personnel technique. Ce sera sur des chevaux prêtés : nous avons sorti du cheptel ce que nous avons de meilleur pour permettre aux cavaliers de se régaler. »

Les séances d’entraînement se déroulent ce mercredi, avant les premiers tours qualificatifs jeudi et vendredi. La grande finale, prévue dimanche, sacrera le champion de cette 18ᵉ édition, organisée pour la première fois au Sénégal.

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