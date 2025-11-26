Champion d’Afrique en titre depuis 2024, le Sénégal est engagé cette semaine dans les Championnats d’Afrique de pétanque avec l’ambition affirmée de conserver sa couronne en triplettes. Avant même cette échéance décisive, la sélection sénégalaise a déjà marqué la compétition en remportant brillamment le titre continental en doublettes.

La paire composée de Cire Lamine Kane (Saly Bouliste) et Lamine Sow (Mermoz Pétanque) a dominé la Mauritanie en finale sur le score de 13 à 7, offrant au Sénégal un nouveau trophée continental. Cette victoire confirme la solidité technique et mentale de la délégation sénégalaise dans les formats courts, réputés pour leur intensité.

Les champions fraîchement sacrés sont en compagnie du président de la Fédération sénégalaise de pétanque, Falilou Diop, et aux côtés du Directeur technique national Yoss Geha. Une image forte qui témoigne de la bonne dynamique du groupe et de l’implication des dirigeants dans la préparation de la sélection.

Place désormais aux épreuves en triplettes, format phare où chaque pays aligne trois joueurs. Dix-neuf nations participent à cette catégorie, et le Sénégal aborde cette journée cruciale avec le statut convoité de tenant du titre, après son sacre acquis en 2024 à Marrakech.

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