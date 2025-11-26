À Nouakchott, où se déroule la 10ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations de pétanque (24–28 novembre), le Sénégal continue d’affirmer son statut de grande nation du continent.

Au lendemain d’un premier sacre historique en doublettes, les Lions entament ce mercredi la défense de leur titre africain en triplettes. En tête-à-tête, la Côte d’Ivoire a décroché la médaille d’or, tandis que la Mauritanie s’est imposée dans le tir de précision. Le Sénégalais Fara Ndiaye a atteint les quarts de finale dans cette épreuve. Champion d’Afrique en 2023 au Maroc, le Sénégal débute ce mercredi la défense de son titre continental en triplettes.

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