En prélude à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste des arbitres retenus pour officier lors du tournoi. Au total, 73 officiels ont été sélectionnés, représentant plusieurs pays africains, dont trois arbitres sénégalais.

Pour le Sénégal, Issa Sy est le seul arbitre central choisi pour la compétition. Il sera accompagné des assistants Djibril Camara, qui revient à la VAR, et Nouha Bangoura, ainsi que de Fatou Gaye au sein de la commission arbitrale. Initialement, cinq officiels sénégalais avaient été présélectionnés, dont Adalbert Diouf, mais seule la confirmation d’Issa Sy en tant qu’arbitre central a été retenue.

Cinq pays disposent de deux arbitres centraux chacun : l’Algérie avec Mustapha Ghorbal et Youcef Gamouh, le Gabon avec Pierre Atcho, l’Égypte, la Mauritanie avec Beida Dahane, et le Maroc avec Jalal Jayed et Kach Grafe Mustapha. Les autres nations, dont le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, la RDC et la Tunisie, ont un seul arbitre central. Parmi les 28 officiels retenus, l’Ougandaise Shamirah Nabadda est la seule femme. Âgée de 30 ans, elle a officié lors de la CAN U20 et du CHAN cette année. Elle arbitrera notamment le match Madagascar–Mauritanie au premier tour et a déjà dirigé la petite finale entre le Soudan et le Sénégal (1-1, 2 tab 4).

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