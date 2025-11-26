À quelques jours du coup d’envoi de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la FIFA et la CAF ont officialisé que les internationaux pourront rejoindre leur sélection dès le 8 décembre.

Chaque équipe devra transmettre une liste définitive de 27 joueurs au plus tard le 11 décembre. Les clubs, en Europe comme en Afrique, seront donc tenus de libérer leurs joueurs dès cette date, coïncidant avec la fin de la 15ᵉ journée en Premier League et en Ligue 1, la 14ᵉ en Serie A et la 13ᵉ en Bundesliga.

Les sélections devront ensuite rallier le Maroc, le pays hote, au minimum cinq jours avant leur premier match afin de commencer leur préparation officielle. Pour le Sénégal, ce calendrier tombe idéalement, les Lions pourraient jouer un match amical le 13 décembre au Stade Abdoulaye-Wade, avec tous les joueurs disponibles dès le 8 décembre.

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