La Fédération sénégalaise de football a procédé au paiement global de la somme de 127.470.000 FCFA dans le cadre de la régularisation de plusieurs engagements financiers, a informé l’instance via un communiqué ce mardi.

Au moment où la polémique prend de l’ampleur sur les subventions non encore octroyées aux clubs locaux, la FSF, de son côté, a entamé le règlement de plusieurs engagements financiers. Ce mardi, l’instance dirigée par le Président Abdoulaye Fall a informé du paiement d’un montant de 127.470.000 FCFA.

La FSF précise que cette somme est répartie en deux paiements à savoir « 73.421.000 FCFA consacrés au règlement d’une partie des émoluments des arbitres et 54.049.000 FCFA, destinés au remboursement des clubs des Ligues régionales de football pour la saison 2024-2025 », comme précisé dans le communiqué.

La FSF informe par ailleurs qu’au moment de son installation, une dette de 174 millions FCFA a été héritée de l’ancienne équipe.

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