Le Sénégal s’engage dans ce mondial féminin de handball avec beaucoup d’ambitions. Au terme d’une phase de préparation qui a donné beaucoup d’enseignements, les Lionnes sont prêtes à rugir sur les terres hollandaises.

À quelques heures du coup d’envoi de la compétition, notre consultant maison, Ousmane Dramé nous fait le point de la préparation et de l’ambiance dans la Tanière. « Je reste convaincu que l’état d’esprit du groupe est excellent. La majorité de ces joueuses disputent leur troisième Coupe du monde consécutive. Et au-delà de l’expérience, elles sont désormais habituées aux grandes compétitions internationales. Elles savent comment aborder ces rendez-vous, je les ai côtoyées et je sais qu’elles connaissent le chemin à suivre et ont un excellent entraîneur », a analysé le coach Dramé.

Concernant le groupe des Lionnes, Ousmane Dramé nourrit de l’espoir pour une belle participation. « C’est vrai que le groupe est assez relevé, mais je pense qu’il y a clairement moyen de s’en sortir. À mon avis, le groupe du dernier Mondial était encore plus difficile, et pourtant les filles avaient réussi à faire le job. Donc il y a de la place pour faire quelque chose cette année encore », espère l’observateur.

Pour cette compétition, la Tanière perd une pièce de taille, mais cela ne devrait pas pénaliser les Lionnes. « Pour ce qui est des absences, à part Soukeyna qui est un véritable pilier de l’équipe, tout le groupe est là. Mais malgré son absence, le Sénégal s’est renforcé à son poste avec l’arrivée de Niombla, qui a un profil très proche de celui de Soukey et apporte une grande expérience ».

Mais pas que : « On peut aussi compter sur Dounia Abdourahim : arrière de formation évoluant aussi à Azul, elle peut énormément apporter dans la rotation, surtout dans un tournoi où l’enchaînement des matchs impose une profondeur de banc solide », renchérit le technicien.

À noter que : « le groupe s’est également enrichi avec plusieurs jeunes talents prometteurs : Honorine de l’ASUL, la gardienne Fatima de Besançon, ainsi que la pépite locale Sokhna de Diamono, qui découvre le haut niveau avec une remarquable maturité ».

Avec ces apports, ce mélange d’expérience et de jeunesse, l’équipe s’est véritablement bonifiée, ce qui renforce encore les ambitions du Sénégal pour cette Coupe du monde. Les Lionnes voyageront en Hollande ce mercredi au terme de leur tournoi de préparation en Croatie.

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