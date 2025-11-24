Le para-tir à l’arc sénégalais continue de rayonner grâce à Aliou Dramé, sacré une nouvelle fois champion d’Afrique dans sa discipline.

Le tireur sénégalais a inscrit son nom au palmarès continental en remportant le titre lors des Championnats d’Afrique de para-tir à l’arc, ce week-end à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Évoluant en France et habitué aux succès, Aliou Dramé avait également représenté le Sénégal aux derniers Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Cette performance confirme son statut de leader africain dans sa catégorie de handicap au tir à l’arc.

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