Le milieu de terrain sénégalais Fallou Fall, formé à Dakar Sacré-Cœurs et évoluant avec la réserve lyonnaise, a été convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais pour le match face à l’AJ Auxerre. Bien qu’il n’ait pas eu de temps de jeu, cette convocation représente une étape importante dans sa progression.

En conférence de presse, l’adjoint du coach, Jorge Maciel, a décrit son profil : « C’est un joueur box-to-box, capable de couvrir beaucoup de terrain et d’avoir un véritable impact. Il est simple dans ses choix et sait profiter des occasions lorsqu’elles se présentent », a expliqué le technicien portugais.

Maciel a également souligné l’importance de la transition entre la réserve et le groupe professionnel : « Chaque fois qu’il s’entraîne avec nous, il respecte les mêmes consignes que les joueurs du groupe. Cette bascule est essentielle et il la gère très bien », a-t-il ajouté au micro de match360. La discipline et l’investissement de Fallou Fall laissent entrevoir un futur prometteur au sein de l’équipe première de l’OL.

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