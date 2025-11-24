Véritable talent pur en lutte simple, Siny Bargny a fait honneur à son rang en remportant le tournoi (Poids légers) organisé ce week-end à l’arène nationale par Ndiaye Productions.

Siny Bargny a su tirer son épingle du jeu. Egalement connu sous le nom de Siny Sembène, le lutteur de Bargny a gagné avec la manière le tournoi des poids légers. Après s’être hissé dans le dernier carré, Siny a émerveillé le public de l’arène nationale avec une chute spectaculaire face à Babou Soudiane.

Porté par ses fans, il va s’adjuger la finale et la mise de 10 millions FCFA contre Pape Ba dit Robert 2 dans un combat aussi extraordinaire que polémique. En effet sur une action antérieure à la chute finale, Robert 2 a semblé faire « quatre appuis » avant de se ressaisir pour reprendre le dessus sur Siny Bargny et le terrasser.

Mais après l’intervention de la VAR, l’arbitre signale qu’il y a bien eu quatre appuis de Robert 2. La victoire est ainsi accordée à Siny Bargny qui remporte le tournoi des poids légers.

Wiwsport.com