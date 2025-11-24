Le lutteur Paul Menthe a remporté le tournoi organisé ce week-end par Ndiaye Productions dont la mise était de 10 millions FCFA.

Les amateurs de lutte simple ont été gâté ce week-end à l’arène nationale de Pikine avec le gala de Ndiaye Productions. Pratiquement tous les grands noms de la lutte simple étaient en lice pour remporter la mise de 10 millions de FCFA. C’est finalement Paul Menthe qui a été le plus de tous les lutteurs de la catégorie des poids lourds.

Aprés avoir brillamment passé le tour préliminaire, Paul Menthe a écarté Hooligans en quart de finale puis Ibou Ndiaye Obeuli en demi-finale avant de remporter le graal devant Ngagne Séne dans un combat âprement disputé.

Certes battu en finale, Ngagne Sène n’a cependant pas démérité. Celui qui a été élu meilleur lutteur sans frappe aux trophées ANPS de la saison 2024-2025 a réalisé un parcours extraordinaire dans lequel il a vaincu Jacob Baldé (quart de finale) et El Hadji Ndiaye (en demi-finale).

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