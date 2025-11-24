Le jeune lutteur Sélé Thiadiaye a remporté la finale « raw gaddu » ce week-end à l’arène nationale devant son vis à vis Petit Reug Reug.

Sil y’avait une attention particulière des amateurs dans la catégorie des poids lourds et des poids légers respectivement remportés par Paul Menthe et Siny Bargny, il n’ y en avait pas moins dans la catégorie « raw gaddu ».

Dans ladite catégorie, c’est Sélé Thiadaye qui s’est montré souverain en battant Petit Reug Reug en finale. Le lutteur de Thiadiaye met ainsi un point d’honneur à son parcours difficile dans ce gala organisé par Ndiaye Productions.

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