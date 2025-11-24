L’équipe nationale féminine du Sénégal enregistre un nouveau renfort prometteur avec l’arrivée d’Honorine Dasylva, jeune gauchère de 19 ans. Ailière de formation, la joueuse évolue actuellement à l’ASUL.

À noter qu’en avril dernier, Honorine avait déjà pris part au rassemblement de la Tanière lors du premier stage à Dakar. Passée également par Le Havre, elle peut beaucoup apporter par son énergie, sa vitesse et sa capacité à jouer juste dans les moments clés.

D’ailleurs, son arrivée tombe à point nommé dans un secteur où les Lionnes restent traditionnellement peu fournies en gauchères. Honorine vient ainsi offrir une nouvelle option précieuse sur le poste d’ailière droite, avec la possibilité de servir de doublure solide à Raïssa Dapina, l’une des cadres à ce poste.

Un renfort qui, au-delà de ces championnats du monde, pourrait compter parmi la relève pour les années à venir.

wiwsport.com