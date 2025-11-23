Sans victoire depuis fin septembre, le Stade Brestois s’est redonné de l’air en stoppant le FC Metz de son élan (3-2). Les Bretons ont pu compter, notamment, sur Pathé Mboupr, buteur pour la première fois en Ligue 1.

Le Stade Brestois a signé une victoire d’importance au détriment du FC Metz ce dimanche pour le compte du 13e acte de la Ligue 1. Alors que les Messins sont revenus deux fois au score sur un but de Tsitaishvili (6e) et un csc de Coulibaly (79e), notamment après l’ouverture du score de Pathé Mboup (2e), pour son premier but en L1 et avec Brest, les Bretons ont forcé leur destin, voyant dans les Mboup (2e), Doumbia (48e) et Del Castillo (90e+10) leurs héros du jour.

Ce dernier, auteur du but de la gagne sur penalty, avait manqué un autre penalty cinq minutes plus tôt. Signe que les Grenats ont tendu le bâton pour se faire battre ce week-end. Après trois succès de rang, le FC Metz cède donc et reste 17e, à hauteur toutefois de la ligne de flottaison. Brest de son côté prend deux longueurs d’avance sur son adversaire du jour et s’établit au 14e échelon.

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