C’est une bien triste nouvelle qui est tombée sur le football sénégalais. Yoro Lamine Ly, ancien attaquant international, passé, notamment par Niarry Tally, est décédé ce dimanche à 37 ans.

Yoro Lamine Ly n’est plus parmi nous. L’ancien attaquant sénégalais est décédé à 37 ans ce dimanche à l’hôpital Idrissa Pouye suite à une courte maladie. Yoro Ly, qui a joué lors d’un match de l’Equipe Nationale locale contre le Mexique en 2010, a fait la plupart de sa carrière en Arménie, portant les couleurs du Shirak Gyumri Football Club.

Il a également joué pour le Bnei Yehoudah Tel Aviv FC (Israël), Boavista (Portugal), BFC Daugavpils (Lettonie) et Ilves Tampere (Finlande).

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