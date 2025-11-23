À l’arrêt sur ses deux derniers matchs, le Racing Santander a repris sa marche en avant en LaLiga 2 en allant s’imposer à Burgos (0-2), ce dimanche. Maguette Gueye est l’artisan principal de cette victoire avec son premier but de la saison.

Il n’y aura pas la passe de trois pour le Racing Santander. Battus par Las Palmas (3-1) puis tenus en échec par Granada (2-2) lors de leurs deux derniers matchs, les Cantabros ont réussi à stopper cette mauvaise série à l’occasion de leur déplacement au Stade El Plantío, ce dimanche, dans le cadre de la 15e journée de la D2 espagnole. Les joueurs de José Alberto López l’ont emporté 2-0.

Un précieux succès acquis grâce, notamment, à un précieux Maguette Gueye. Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du Racing, le Sénégalais de 22 ans a débloqué la situation pour ses partenaires avec son premier but de la saison à la 32e minute. Asier Villalibre a ensuite fait le break (55e). Grâce cette victoire, le club cantabre revient à la deuxième place du classement à égalité de points (29) avec La Corogne (1ère) et Las Palmas (2e). Quatrième avec 28 points, Almería compte un match en retard.

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