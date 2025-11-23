La quatrième journée de Ligue 1 s’est clôturée ce dimanche. Elle a été marquée par le changement de leader en tête du classement mais également le Jaraaf de Dakar qui se retrouve en position de relégable.

Le projet de Souleymane Diallo ne parvient toujours pas à prendre son envol. Après quatre journées, l’équipe championne en titre ne parvient toujours pas à accrocher sa première victoire. Ce dimanche, le club de la médina a concédé sin deuxième match nul face à Waalydan (1-1). Un résultat qui envoi le Jaraaf à l’avant-dernière place du championnat.

Plus haut, le fauteuil de leader a un nouvel occupant. Profitant de la contre-performance du Casa Sports (match nul ce week-end), l’US Gorée a battu la Linguére (0-2) pour s’adjuger la première place du classement.

De son coté Dakar Sacré Coeur a relevé la tête après son revers lors de la précédente journée. le DSC s’est en effet imposé sur la plus petite des marges devant HLM Dakar. Sonacos v TFC et AS Pikine v Stade de Mbour se sont quittées sur des scores nuls et vierges.

Resultats

Waalydan 1-1 Jaraaf

AS Pikine 0-0 Stade de Mbour

Sonacos 0-0 Teungueth FC

USO 1-1 ASC Cambéréne

Linguère 0-2 US Gorée

HLM Dakar 0-1 Dakar Sacré Coeur

Wiwsport.com