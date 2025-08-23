Al Ahli s’est adjugé le titre de champion de la Supercoupe d’Arabie Saoudite après sa victoire au bout du suspense devant Al Nassr de Sadio Mané (2-2, 3-5 après TAB)

Sans Sadio Mané expulsé lors de la demi-finale contre Al Ittihad, Al Nassr n’a pas réussi à obtenir le premier titre de la saison devant le rival Al Ahli.



Les hommes de Jorge vont pourtant ouvrir le score grâce à Ronaldo sur penalty à la quarantième minute de jeu. Mais Al Ahli va revenir au score avant la mi-temps par l’intermédiaire de Kessie (1-1). En seconde période, la rencontre va s’animer encore plus. Et alors qu’on se dirigeait tout droit vers les tirs au but, Marcelo Brozovic va donner l’avantage aux siens (86e, 2-1). Mais c’était sans compter sur la capacité de réaction des partenaires de Edouard Mendy qui égalisent dans le temps additionnel sur un corner catapulté de la tête par Ibañez (90e + 5).

La décision se fera finalement lors de la séance fatidique des tirs au but où Al Ahli s’est montré meilleur grâce notamment à Edouard Mendy qui va arrêter le quatrième tir de l’équipe adverse (3-5 TAB). Al Ahli est champion de la Supercoupe !

Wiwsport.com