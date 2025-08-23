Dans un duel des promus, Sunderland et Habib Diarra se sont inclinés ce samedi contre Burnley dans le cadre de la deuxième journée de Premier League.

Après avoir démarré la saison par une victoire nette et sans bavure le week-end dernier, Sunderland redescend de son petit nuage. Les Cats ont été battu à Turf Moor par Burnley qui était en quête de sa première victoire.

Dans ce duel des promus, c’est J. Cullen qui a lancé les hostilités en marquant à la 47e avant que Burnley ne scelle le score de la partie grâce à Jaidon Anthony qui signe le deuxième but après avoir dribblé le gardien (88e,2-0). Peu inspirés les partenaires de Habib Diarra titulaire, s’inclinent et devront vite se réajuster avant le match de League Cup mardi face à Huddersfield.

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