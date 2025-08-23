Le camp de basketball Basketball Without Borders (BWB) Africa 2025 a officiellement démarré ce samedi matin à BK Arena, à Kigali. Soixante jeunes campeurs — 30 filles et 30 garçons — venus de tout le continent ont pris part à l’événement, encadrés par des entraîneurs et des légendes de la NBA.

Le BK Arena a abrité les ateliers pour les garçons, tandis que les filles ont travaillé au Petit Stade. Les deux groupes se sont ensuite retrouvés pour un panel dirigé par les légendes de la NBA, mêlant leçons de basket et leçons de vie. En parallèle, un atelier spécifique a été organisé pour les arbitres.

En ouverture, la présidente de la NBA Afrique, Clare Akamanzi a fait une forte déclaration. « Selon moi, c’est une progression (d’accueillir au Rwanda BWB après l’implantation de la BAL). L’écosystème du basketball continue de grandir, pas seulement au Rwanda, ni en Afrique de l’Est, mais dans tout le continent. »

Elle a ensuite rappelé l’impact de ce programme lancé en Afrique en 2003. « Des talents africains ont été là où vous êtes assis actuellement et ont fait la différence dans le monde du basketball. Joël Embiid, Pascal Siakam et, plus récemment, Khaman Maluach ont été des campeurs et représentent aujourd’hui le continent au plus haut niveau. Cela demande beaucoup de concentration sur les études et le basket, mais c’est possible. Posez des questions, apprenez à vous connaître, prenez plaisir. »

S’adressant également aux formateurs et encadreurs, Clare Akamanzi a ajouté. « À tous les professionnels talentueux que je vois ici — entraîneurs, arbitres — merci de donner de votre temps pour porter cette passion. Grâce à tout ce que vous faites, le basketball est en train de transformer l’Afrique, de créer des emplois et de générer de la productivité dans l’économie du continent. Continuons sur cette voie, car cela fait une véritable différence. »

Cette édition de BWB Africa marque une première pour la zone Afrique de l’Est qui accueille l’événement. Le Sénégal est particulièrement bien représenté , avec sept jeunes en lice : quatre garçons et trois filles.

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