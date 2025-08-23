Le combat Zarco v Bébé Diène a été confirmé pour le 8 février 2026. Les deux lutteurs vont enfin pouvoir s’affronter après une très longue attente.

Enfin Jamaïcain et Jam Productions vont enfin organiser le duel entre Zarco et Bébé Diène. Ficelé depuis février 2025 après la victoire de Zarco devant Niang bu Ndaw, ce combat n’avait pas été tenu à date échu (4 août 2025) à cause de la blessure au genou du lutteur de Soumbédioune. Entre temps beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le volcan de Grand Yoff s’est offert une victoire de prestigieuse contre Gris Bordeaux avant de mordre la poussière contre Sa Thiès.

De son côté, Bébé Diène n’a plus noué son nguimb depuis 2023 et sa défaite contre Amanekh. Le 8 février 2026, il aura ainsi l’occasion de frapper un grand coup contre la bête noire des jeunes lutteurs.

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